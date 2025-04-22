Уроженец севера Карелии погиб на спецоперации

Погиб уроженец Калевальского района Пронин Денис Владимирович.
О гибели земляка сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава администрации Калевальского района Наталья Федорова.
В зоне проведения специальной военной операции погиб житель поселка Калевала Пронин Денис Владимирович.
Глава администрации района выразила соболезнования родным и близким погибшего.
Прощание с бойцом состоится в понедельник, 28 апреля, в 11.00 по адресу: поселок Калевала, ул. Советская, 28.
«Светлая память!» — написала Наталья Федорова в сети.
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