Уроженец севера Карелии погиб при выполнении боевого задания

В Костомукше просятся с погибшим на СВО земляком.

Временно исполняющая обязанности главы Костомукшского округа Наталья Король сообщила о гибели на спецоперации земляка.

— С прискорбием сообщаю об еще одной потере с фронта. При выполнении боевого задания погиб наш земляк — Длиннов Алексей, — написала глава округа. — Он проявил истинное мужество, стойкость и самоотверженность, сражаясь во имя мира и безопасности нашей Родины.

Наталья Король выразила соболезнования родным и близким Алексея.

Прощание с бойцом состоится 14 октября в 11.00 в Траурном зале. Похороны пройдут в 12.30 на воинском захоронении.