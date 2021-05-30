Уроженка Карелии в составе сборной России взяла «золото» на этапе Кубка мира по художественной гимнастике

Сборная России по художественной гимнастике победила в групповом многоборье на этапе Кубка мира в итальянском Пезаро - в составе команды наша землячка Анастасия Максимова.

Россиянки по итогам упражнений с пятью мячами, а также тремя обручами и двумя парами булав набрали 88,700 балла, сообщает «Петрозаводск спортивный».

Вторыми стали гимнастки сборной Болгарии (88,300), замкнули тройку сильнейших представительницы Белоруссии (85,650).

«Мы можем гордиться, что в составе золотой команды выступает Заслуженный мастер спорта России по художественной гимнастике, начинавшая путь в большой спорт в Спортивной школе олимпийского резерва № 1 Петрозаводска, Анастасия Максимова», - пишет паблик «Петрозаводск спортивный».

Ранее сообщали, что Анастасия Максимова в составе сборной команды России по художественной гимнастике завоевала золото на Чемпионата мира в групповом многоборье