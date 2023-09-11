Уроженцу Карелии предъявили обвинение в смертельной поножовщине в Петербурге

Петербургская прокуратура утвердила обвинение в отношении 36-летнего уроженца республики.

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего уроженца Республики Карелия. Он обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга, пишет Piter.TV.

По данным ведомства, в День Победы в этом году обвиняемый выпил и находился у входа в диско-бар на 8-й линии ВО. Вдруг он стал участников конфликта и нанес не менее двух ударов ножом в шею посетителю.

Потерпевший скончался в больнице. Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 10 мая в Санкт-Петербурге задержали грабителя-рецидивиста, называвшего себя участником СВО, который смертельно ранил случайного прохожего.