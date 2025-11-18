Уругвайско-аргентинская звезда Наталия Орейро рассказала о съемках в Карелии

27 ноября в прокат выходит российский семейный фильм «Письмо Деду Морозу» (6+). Одну из главных ролей в нем сыграла актриса Наталья Орейро.

В России Наталью Орейро знают и любят по сериалу «Дикий ангел». Она не только актриса, но и певица, много гастролировала по нашей стране. Имеет даже российский паспорт. Поэтому неудивительно, что в новой новогодней истории сыграет эта уругвайско-аргентинская звезда. Часть съемок прошла в Карелии. Наталья дала интервью Пятому каналу и рассказала, что карельские морозы ее не напугали.

— Я уже была в Сибири, в -35 градусов холодно тогда было, когда я ехала по Транссибирской магистрали. В Карелии не было так холодно, когда мы снимали. Все было отлично, мы тепло одевались, — поделилась актриса.

Ей понравилась уникальная природа нашего региона. Больше всего ее поразила пещера, где снимали танцевальный эпизод.

— Катя замечательно танцевала, и я ей говорила: «Танцуй сердцем», то есть когда ты чувствуешь сердцем. Это такая пещера, пещера в форме сердца».

Также актриса прокатилась в Рускеальском экспрессе. Напомним, в прошлом году ее даже заметили пассажиры поезда, но актриса старалась быть незамеченной и от фотографий отказалась. Сувенир, который Наталья увезла домой из Карелии, — это шунгит. Она назвала камни защитными. Ранее уже давала имнтервью Комсомольской правде, где тоже признала, что природа в Карелии очень красивая и даже заявила, что хочет купить дачу в нашем регионе.

Наталия Орейро сказала, что еще не раз приедет в Россиию, в том числе с 13-летним сыном Мерлином Атауальпой, который уже неоднократно бывал в нашей стране — недавно актриса помогала ребенку делать школьную презентация о России. Новая история «Письмо Деду Морозу», — это фильм о том, как важно мечтать и детям, и взрослым, верить в чудо.

Добавим, что съемки проходили прошлой зимой. По сюжету картины в жизни юриста Петра Безуглова нет места фантазиям. Его жизнь — одни сплошные правила, которые он неукоснительно соблюдает. Однажды его сын Ванечка находит письма, которые Петя в детстве писал Деду Морозу, и опускает их в новогодний почтовый ящик. Утром все детские желания Безуглова начинают сбываться, и в опасности оказываются не только сам Петр, но и его семья и, возможно, весь мир.