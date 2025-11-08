Ущерб от кибермошенников в Карелии вырос на 12 миллионов рублей

Жители Карелии с начала 2025 года потеряли от действий интернет-мошенников более 666 миллионов рублей, а общая сумма ущерба выросла на 11,8 миллиона рублей по сравненю с прошлым годом.
По данным на 5 ноября, жертвами киберпреступников стали более 1,9 тысячи человек. Это на 13,4% меньше, чем годом ранее, когда было зафиксировано свыше 2,2 тысячи пострадавших. Рост финансовых потерь при сокращении количества жертв указывает на то, что мошенники стали целенаправленно выманивать более крупные суммы.
Только за последнюю неделю аферисты обманули 58 человек, причем в одном из случаев размер ущерба превысил 4,8 миллиона рублей, сообщает «РБК Карелия».
В прокуратуре пояснили, что для обмана граждан преступники активно используют социальные сети и сайты объявлений. Ярким примером стало хищение у двух жительниц Петрозаводска в середине октября: псевдоброкеры убедили их перевести более 1,5 миллиона рублей под предлогом исправления «ошибки» при выводе средств с биржи. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Тенденция к росту ущерба сохраняется на протяжении года. Летом сообщалось об увеличении объема потерь от действий кибермошенников на 37 миллионов рублей по сравнению с первым полугодием 2024 года.
Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и немедленно обращаться в полицию в случае любой попытки мошенничества.
Напомним, пенсионерка в Карелии потеряла почти 300 тысяч рублей из-за звонка мошенников.