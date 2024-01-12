Ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге оценили в 10-20 млрд рублей

Ущерб от пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге может превысить сумму в 10 млрд рублей.

Такую предварительную оценку привели «Интерфаксу» во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).



«Пока пожар окончательно не потушен, давать оценку ущерба сложно. По предварительным оценкам, имущественный ущерб от пожара может превысить 10 млрд рублей. Речь идет о страховании самого склада и его содержимого. По мере появления дополнительной информации от страховщиков данные могут уточняться», — сообщили в ВСС.



Вместе с тем, ряд экспертов страховых компаний по огневым рискам полагают, что «по совокупности задействованных рисков речь может идти о большем размере ущерба от этого пожара — до 20 млрд рублей».



Они считают, что такого рода объект как склад онлайн-ритейлера Wildberries «не мог не страховаться».



Напомним, информация о пожаре на складе в Шушарах поступила в 07.42. Первоначально площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метро, затем она увеличилась до 50 тысяч. Пламя локализовали на площади 70 тыс.квадратных метров.



Пожару присвоили наивысший — пятый номер сложности. Площадь обрушения составила порядка 50 тысяч «квадратов».

К тушению привлекли почти 270 человек и 57 единиц техники.



В МЧС сообщили, что пожарные не допустили переход огня с горящего склада на парковку грузовиков и электроподстанцию. Сведения о пострадавших не поступали.



В Wildberries сообщили, что людей эвакуировали, а стоимость сгоревших товаров продавцам компенсируют.



По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность электропроводки.