В Петрозаводске еще можно купить квартиру в последнем доме экологически чистого квартала «Свиристель»
12.01.2024 15:42
В центре Петрозаводска ищут водителя редкой машины, оставившего на улице свою собаку
12.01.2024 16:36
Жительница Карелии просит поделиться видеозаписями страшного ДТП под Сегежей
Сегодня 10:30

Ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге оценили в 10-20 млрд рублей

Новости. Происшествия
15:29, 13 Января 2024
фото: © regnum.ru

Новости партнеров

Ущерб от пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге может превысить сумму в 10 млрд рублей.

Такую предварительную оценку привели «Интерфаксу» во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

«Пока пожар окончательно не потушен, давать оценку ущерба сложно. По предварительным оценкам, имущественный ущерб от пожара может превысить 10 млрд рублей. Речь идет о страховании самого склада и его содержимого. По мере появления дополнительной информации от страховщиков данные могут уточняться», — сообщили в ВСС.

Вместе с тем, ряд экспертов страховых компаний по огневым рискам полагают, что «по совокупности задействованных рисков речь может идти о большем размере ущерба от этого пожара — до 20 млрд рублей».

Они считают, что такого рода объект как склад онлайн-ритейлера Wildberries «не мог не страховаться».

Напомним, информация о пожаре на складе в Шушарах поступила в 07.42. Первоначально площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метро, затем она увеличилась до 50 тысяч. Пламя локализовали на площади 70 тыс.квадратных метров.

Пожару присвоили наивысший — пятый номер сложности. Площадь обрушения составила порядка 50 тысяч «квадратов». 
К тушению привлекли почти 270 человек и 57 единиц техники.

В МЧС сообщили, что пожарные не допустили переход огня с горящего склада на парковку грузовиков и электроподстанцию. Сведения о пострадавших не поступали.

В Wildberries сообщили, что людей эвакуировали, а стоимость сгоревших товаров продавцам компенсируют. 

По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность электропроводки. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.01.2024, 10:21
Финляндия продолжает пропускать через свою территорию ядерное топливо из России
11.01.2024, 13:52
Скончался народный артист СССР Юрий Соломин
09.01.2024, 15:50
Власти Финляндии приняли решение по ситуации на границе с Россией
08.01.2024, 10:45
Известный бизнесмен отправился на зимнюю рыбалку в дикий мороз
12.01.2024, 07:40
В Финляндии решили закрыть одну из крупнейших школ с преподаванием русского языка
09.01.2024, 10:02
Известный продуктовый магазин закрылся в центре Петрозаводска

Чтиво

29.12.2023 20:20
Без политики
Нам несказанно повезло - три зимних волшебника на одну Карелию. К каждому из них есть вопросы, и каждому из них есть, о чем рассказать
Эксклюзивное интервью в преддверии Нового года с загадочными и влиятельными фигурами нашей республики: удивительные открытия, подведение итогов года и планы на будущее.
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
15.12.2023 14:36
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
архив чтиво

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.