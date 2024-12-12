Ушедший из России знаменитый автоконцерн вновь запатентовал машину в России

Немецкая автомобильная компания вновь вновь подала заявку на патент одного из концепт-каров.

Официально ушедший из России концерн BMW вновь запатентовал свои машины в стране. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на тг-канал.

Отмечается, что компания летом подала заявку на патент одного из концепт-каров в России. Его зарегистрировали в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности 3 декабря.

Предположительно, речь идет об автомобиле, который презентовали на конкурсе элегантности Villa d'Este в мае. Известно, что он оснащен двигателем V8, за основу которого взята модификация M8 Competition.

В ноябре руководитель консалтинговой компании Schneider Group Ульф Шнайдер говорил, что Mercedes и BMW могут вернуться на российский авторынок уже в 2025 году из-за потерь автобрендов ввиду санкций и экспансии на освободившийся рынок Китая.