Ушедший в отставку глава Питкярантского округа попался на необоснованном обогащении

Его историей занялась сначала прокуратура, а потом суд.

Недавно мы рассказывали о том, как ушедший с должности глава Пудожского района Алексей Зубов премии себе выписывал. Ушедший вслед за ним в отставку глава Питкярантского округа Константин Булахов, как оказалось, занимался тем же самым. Это стало известно после прокурорской проверки соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что в апреле текущего года Булахов издал незаконное распоряжение о выплате себе премии в связи с профессиональным праздником. Между тем решение о денежном поощрении главы уполномочен принимать Совет округа.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать должностное лицо вернуть в бюджет муниципального образования неосновательное обогащение в размере 30 тыс. рублей. В ходе рассмотрения судом заявления прокурора, ответчик возместил указанную сумму в добровольном порядке.