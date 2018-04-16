Ушел гулять и не вернулся: в Петрозаводске пропал ребенок

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В Петрозаводске полиция разыскивает 12-летнего Никиту М.
По информации карельского МВД, 15 апреля около 11 часов мальчик ушел на прогулку из дома на улице Машезерской, а домой так и не вернулся.
Его приметы: на вид 12 лет, рост 140 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Был одет в бейсболку черного цвета, удлиненную черную куртку-парку с капюшоном, жилетку черного цвета с надписью "Теле 2" на груди, серо-зеленые джинсы, удлиненные серые кроссовки.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Никиты или видел его сегодня, просят позвонить по телефонам: 8(8142)73-92-40, 8-981-405-41-44 или 02 (с мобильного 102).
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