Ушёл из жизни автор картины «Слава КПСС» Эрик Булатов

Художник скончался в возрасте 92 лет.

Сегодня, 9 ноября, из жизни ушёл советский и российский художник-концептуалист, скульптор, фотограф, почётный члён Российской академии художеств (РАХ) Эрик Булатов, сообщили в телеграм-канале газеты об искусстве «The Art Newspaper Russia».

— Эрик Булатов скончался в возрасте 92 лет, — рассказали там.

Причина смерти не уточняется. О дате и времени прощания c мастером станет известно позже.

Напомним, Эрик Булатов родился 5 сентября 1933 года в Свердловске (Екатеринбурге). Известность получил благодаря картинам, соединяющим фигуративное изображение и текст.

— В советское время успешный иллюстратор детских книг. С 1989 года жил в Нью-Йорке, с 1992 года жил и работал в Париже, при этом охотно делал проекты в России. В 2020 году в Выксе по его эскизу был создан огромный мурал. В 2023 году большая выставка мэтра, приуроченная к его 90-летию, прошла в Нижнем Новгороде, а в 2024-м — в Москве. Своей картиной «Слава КПСС» (1975), проданной в 2008 за 2,1 млн долларов, он много лет возглавлял список самых дорогих ныне живущих отечественных авторов, — добавили в издании.

Кисти Эрика Булатова также принадлежат картины «Горизонт» (1971-1972) (ниже),

«Добро пожаловать» (1974), «Брежнев. Советский космос» (1977), «Русский ХХ век I» (1990), «Свобода есть свобода II» (2000-2001), «Тучи растут» (2007) и многие другие.

Upd: Булатов умер в больнице во Франции из-за эмфиземы лёгких. Прощание с мастером пройдёт в Париже, похоронить его планируют в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подругу семьи.

Ранее мы писали, что в возрасте 90 лет умер советский художник-мультипликатор Радна Сахалтуев, выступивший создателем персонажей мультфильмов «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит», «Остров сокровищ» и других.