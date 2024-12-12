Ушел из жизни бывший директор управления по физической культуре в Беломорске

Прощание с Александром Рогацевичем пройдет 14 декабря.

Сегодня, 12 декабря, ушел из жизни Александр Рогацевич, бывший директор МКУ «Управление по физической культуре, делам молодежи и развитию туризма БМО». Об этом сообщили в администрации Беломорского округа.

«Мы будем помнить Александра Александровича за его преданность делу, доброту и стремление развивать спорт в нашем округе. Искренние соболезнования родным и друзьям. Скорбим», — сообщили в администрации.



Прощание с Александром Александровичем состоится в траурном зале 14 декабря 2024 года с 10:00 до 11:00 часов. Похороны пройдут в поселке Летнереченский.





