Ушел из жизни экс-управляющий отделением фонда соцстрахования Карелии Николай Васильевич Сабылин

После продолжительной болезни на 81-ом году жизни скончался Николай Васильевич Сабылин.

Николай Васильевич Сабылин ушел из жизни 8 ноября после продолжительной болезни.

Николай Васильевич родился 3 мая 1943 года в Бурятии. После окончания десятилетки прошел службу в рядах Советской армии. В Улан-Удэ закончил Восточно- сибирский технологический институт по специальности инженер-строитель. Свою трудовую деятельность начинал мастером, прорабом треста «Петрозаводскстрой» Главсевзапстроя.

Потом работал в госструктурах Карелии: в горкоме партии Петрозаводска, в Ленинском райкоме партии Петрозаводска, в областном комитете партии Карелии.

На посту руководителя был в должности первого секретаря Октябрьского райкома партии Петрозаводска, первого заместителя секретаря Карельского областного комитета профсоюзов, управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Карелии.

За многолетний и добросовестный труд Николай Васильевич был награжден медалью ордена второй степени «За заслуги перед Отечеством».

Память о нем сохранится в сердцах всех, кому довелось с ним общаться и работать. Родные, близкие, коллеги безмерно скорбят в связи с кончиной Николая Васильевича Сабылина.

Прощание состоится 15 ноября, в 9.00 часов, в траурном зале на ул. Вольной, 4.