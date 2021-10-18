Ушел из жизни известный футбольный тренер Петрозаводска Владимир Маньшев

Тренер Спортивной школы № 7 Петрозаводска Владимир Маньшев ушел из жизни.

Владимир Алексеевич Маньшев скончался 17 октября. Об этом информирует сообщество «Петрозаводск спортивный».

Владимир Маньшев - инженер по образованию. Он был выпускником Петрозаводского строительного техникума. С 1975 года Маньшев работал в Доме пионеров руководителем кружка «Футбол-хоккей», а затем педагогом дополнительного образования. С 1996 года Владимир Маньшев служил тренером ДЮСШ-7 (СШ-7).

За годы работы тренером он не раз приводил свои команды к победе на республиканских этапах соревнований на призы клуба «Кожаный мяч». В команде мастеров II лиги «Спартак» играли воспитанники Владимира Маньшева.

«Владимир Алексеевич был замечательным человеком, прекрасным тренером, воспитавшим не одно поколение футболистов… Владимира Алексеевича уважали все, кто знал его или просто встречался с ним на жизненном пути. Позитивный и всегда приветливый, этот человек большой души излучал свет и дарил добро», — говорится в сообщении.