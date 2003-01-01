Ушёл из жизни известный оперный певец Сергей Алексашкин

Артист Мариинского театра скончался в возрасте 73 лет.
Известный оперный певец Сергей Алексашкин скончался на 74-м году жизни, сообщили в телеграм-канале Мариинского театра.
— Заслуженный артист РСФСР, народный артист России, он запомнился зрителям не только как талантливый бас, но и как непревзойденный драматический актёр. Сергей Алексашкин служил в Мариинском театре 36 лет — за эти годы в его репертуар вошли более четырех десятков партий, к каждой из которых он умел найти собственный ключ, — рассказали там.
О дате и месте прощания с вокалистом станет известно позже.
Напомним, Сергей Алексашкин выступал на лучших сценах Европы и США — в миланском «Ла Скала», нью-йоркском «Метрополитен-опера», Королевском оперном театре «Ковент-Гарден», сотрудничал с выдающимися дирижёрами современности и заслужил признание публики со всего мира.
