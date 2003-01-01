Ушёл из жизни известный оперный певец Сергей Алексашкин

Министр здравоохранения Карелии предупреждает об опасности не только гриппа, но и коронавируса и одновременного сочетания этих двух заболеваний.

Ранее мы писали, что на 95-м году жизни скончался народный артист России Иван Краско.

Напомним, Сергей Алексашкин выступал на лучших сценах Европы и США — в миланском «Ла Скала», нью-йоркском «Метрополитен-опера», Королевском оперном театре «Ковент-Гарден», сотрудничал с выдающимися дирижёрами современности и заслужил признание публики со всего мира.

О дате и месте прощания с вокалистом станет известно позже.

— Заслуженный артист РСФСР, народный артист России, он запомнился зрителям не только как талантливый бас, но и как непревзойденный драматический актёр. Сергей Алексашкин служил в Мариинском театре 36 лет — за эти годы в его репертуар вошли более четырех десятков партий, к каждой из которых он умел найти собственный ключ, — рассказали там.

