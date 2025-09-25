Ушёл из жизни режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян

На протяжении последних 9 месяцев кинематографист находился в коме.

Сегодня, 26 сентября, умер известный кинорежиссёр, продюсер и телеведущий Тигран Кеосаян. Об этом сообщила его супруга, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале.

— Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье, — написала она.

Напомним, в начале января этого года журналистка рассказала о том, что её муж пережил клиническую смерть и впал в кому.

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье кинематографистов. Окончил режиссёрский факультет ВГИКа.

В 90-е годы прошлого века он снял множество музыкальных клипов для отечественных исполнителей, среди которых — Михаил Шуфутинский, Леонид Агутин, Игорь Саруханов, Ирина Аллегрова и Наталья Ветлицкая.

Затем Кеосаян начал работать на телевидении. С 2007 по 2024 год вёл передачи «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Хватит молчать!» на «РЕН ТВ», «Ты и я» на канале «Россия», а также развлекательное шоу «Международная пилорама» на «НТВ».

Среди его наиболее известных режиссёрских работ — «Ландыш серебристый», «Ялта-45», «Три товарища», «Заяц над бездной», «Мираж» и «Бессмертные». По сценариям своей супруги он снял сериалы «Море. Горы. Керамзит», «Актриса», фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!».

В 2024-м ему Тиграну Кеосаяну было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».