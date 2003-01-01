Ушел из жизни композитор Родион Щедрин

В ночь на 29 августа скончался прославленный композитор и пианист, автор опер и балетов Родион Щедрин.
Советский и российский композитор Родион Щедрин скончался на 93-м году жизни. О его смерти сообщили в Большом театре.— Сегодня ночью на 93-м году ушёл из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин. Родион Щедрин — это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики. Это огромная трагедия и невосполнимая потеря для всего мира искусства, — говорится в сообщении. Щедрин — один из самых известных композиторов второй половины XX века. Композитор создал более 150 произведений, в том числе знаменитую «Кармен-сюиту», написанную специально для его жены — балерины Майи Плисецкой. Среди его работ также балеты «Анна Каренина», «Чайка», «Конек-Горбунок» и оперы «Левша», «Очарованный странник».
Композитор родился 16 декабря 1932 года в Москве в семье музыкантов. Его первым учителем музыки стал отец, обладавший абсолютным слухом и феноменальной памятью. В 1941 году Щедрин поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории, но обучение прервала война. Семью эвакуировали в Куйбышев.
После войны Щедрин с отличием окончил Московскую консерваторию по двум специальностям — композиции и фортепиано. В 1965–1969 годах преподавал композицию в консерватории, а с 1973 по 1990 год возглавлял Союз композиторов РСФСР.
Щедрин — народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и двух Государственных премий России, Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».