Ушел из жизни композитор Родион Щедрин

После войны Щедрин с отличием окончил Московскую консерваторию по двум специальностям — композиции и фортепиано. В 1965–1969 годах преподавал композицию в консерватории, а с 1973 по 1990 год возглавлял Союз композиторов РСФСР.

Композитор родился 16 декабря 1932 года в Москве в семье музыкантов. Его первым учителем музыки стал отец, обладавший абсолютным слухом и феноменальной памятью. В 1941 году Щедрин поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории, но обучение прервала война. Семью эвакуировали в Куйбышев.

Советский и российский композитор Родион Щедрин скончался на 93-м году жизни. О его смерти сообщили в Большом театре.— Сегодня ночью на 93-м году ушёл из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин. Родион Щедрин — это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики. Это огромная трагедия и невосполнимая потеря для всего мира искусства, — говорится в сообщении. Щедрин — один из самых известных композиторов второй половины XX века. Композитор создал более 150 произведений, в том числе знаменитую «Кармен-сюиту», написанную специально для его жены — балерины Майи Плисецкой. Среди его работ также балеты «Анна Каренина», «Чайка», «Конек-Горбунок» и оперы «Левша», «Очарованный странник».

В ночь на 29 августа скончался прославленный композитор и пианист, автор опер и балетов Родион Щедрин.

В 2026 году МРОТ россиян может увеличиться на 20%

Село в карельском Поморье может остаться без связи с миром из-за разрушающегося моста

Аквагрим, виртуальные миры и «вкусный» мастер-класс: как в «Тетрисе» отметят День знаний

Карельский общественник Зябкин арестован за развратные действия с тремя подростками в прошлом году

Президент наградил медалью жителя Карелии, который спасал людей во время прорыва на шлюзе ББК

Почти каждый второй пользователь Билайна собирается совершать покупки к новому учебному году, пользуясь подсказками нейросетей.

В Петрозаводске пьяный водитель попытался скрыться от полиции и врезался в патрульную машину

Молодой пудожанин обеднел почти на 2 млн рублей после разговора с мошенниками

Четверо человек оказались заблокированы в авто после лобового столкновения в Карелии

Задержанный в Карелии иностранный террорист на 6 лет отправится в колонию строгого режима

«Рецепт счастья»: французская мелодраматическая комедия о том, что он точно существует

Паспорт в лодке, дикие пляжи, пьянство на контроль: 1 сентября вступит в силу закон «О безопасности людей на водных объектах»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.