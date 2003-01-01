Реклама на сайте
Паспорт в лодке, дикие пляжи, пьянство на контроль: 1 сентября вступит в силу закон «О безопасности людей на водных объектах»
27 августа, 16:50 Статьи
Директор «Карбон-Шунгит»: «Ни о каком банкротстве нашего предприятия речи не идет»
25 августа, 16:20 Статьи
«Рецепт счастья»: французская мелодраматическая комедия о том, что он точно существует
25 августа, 10:45 Статьи
Новости

Задержанный в Карелии иностранный террорист на 6 лет отправится в колонию строгого режима

11:00

Карелии выделили деньги на масштабную модернизацию систем теплоснабжения

10:41

Пятилетнего ребенка сбили во дворе в Петрозаводске

10:30

Двое петрозаводчан лишились более 250 тысяч рублей, пытаясь заработать на «инвестициях»

10:10

В Карелии отстранили от управления 787 пьяных водителей

09:50

Ушел из жизни композитор Родион Щедрин

09:25

В Костомукше построят новый рыбоводный комплекс

09:00

Раскрыто наполнение школьных наборов для первоклассников Карелии

08:40

Названы подешевевшие в Карелии продукты

08:20

Пожар уничтожил дом на севере Карелии

08:00

Жительница Карелии завоевала второе место на конкурсе операторов машинного доения в России

07:40

Необычное поведение хищника с «буфетом» зафиксировали в заповеднике на границе Карелии

07:20

Работникам образования в Карелии задолжали полмиллиона рублей

07:00

Назван прогноз погоды на 1 сентября в Петрозаводске

06:40

Врач назвала особенность нового штамма коронавируса

00:10

В Карелии за неделю заметно подорожал бензин

23:00

Эксперт рассказал о новой мошеннической схеме с использованием проблем в доме

22:00

Свалку в Кондопоге тушат днём и ночью

21:10

Четверо человек оказались заблокированы в авто после лобового столкновения в Карелии

19:55

Петрозаводчане почтут память жертв теракта в Беслане

19:00

В Сортавальском округе до 2030 года расселят 160 аварийных домов

18:20

В Прионежском районе автомобиль улетел в кювет — есть пострадавшие

18:00

Карельские каратисты завоевали серебро и бронзу на Спартакиаде в Орле

17:40

В Карелии на протяжении пяти лет переполнены СИЗО

17:20

Облачно и до +18°С ожидается в Карелии 29 августа

17:00

Персональную выставку Ильи Растатурина откроют в Петрозаводске

16:45

В Прионежском районе Карелии простились с погибшим на СВО

16:30

В Беломорске спасли застрявшего в вентиляции котёнка

16:15

Элиссан Шандалович потребовал увеличить количество рабочих в Кончезерской школе, где идет капремонт

16:00

Пошел на СВО за отцом: 19-летний житель Петрозаводска погиб в зоне боевых действий

15:47

В Кондопожском районе водитель легкового авто погиб при столкновении с фурой

15:45

Карелия начала сотрудничество с ЮАР

15:35

Молодой пудожанин обеднел почти на 2 млн рублей после разговора с мошенниками

15:20

Взрыв бочки убил работника на карьере в Лахденпохском районе Карелии

15:00

В соседнем с Карелией регионе возбуждено уголовно дело за последствия самовыгула собаки

14:25

Два пляжа в Лоухском районе Карелии соответствуют всем санитарным нормам

13:30

В поселке Хийтола в Приладожье полностью восстановили водоснабжение

13:10

В Костомукше жестко столкнулись ВАЗ и ГАЗ

12:50

В Петрозаводске пьяный водитель попытался скрыться от полиции и врезался в патрульную машину

12:30

Петрозаводчанина убили 23 ножевыми ударами

12:00

Почти каждый второй пользователь Билайна собирается совершать покупки к новому учебному году, пользуясь подсказками нейросетей.

11:45

В России создали первый тест сразу на 25 инфекций

11:30

Президент наградил медалью жителя Карелии, который спасал людей во время прорыва на шлюзе ББК

11:15

Стало известно, на каких условиях Wildberries планирует построить логистический центр в Карелии

11:00

Между Петрозаводском и Петербургом запустят дополнительные автобусные рейсы

10:40

Карельский общественник Зябкин арестован за развратные действия с тремя подростками в прошлом году

10:12

В Беломорске подросток угнал питбайк

10:00

В РЖД показали новые вагоны купе

09:30

В Петрозаводске проходят массовые проверки водителей

09:00

В Петрозаводске временно изменится маршрут троллейбуса №4

08:40

Аквагрим, виртуальные миры и «вкусный» мастер-класс: как в «Тетрисе» отметят День знаний

08:20

Село в карельском Поморье может остаться без связи с миром из-за разрушающегося моста

08:00

«Весь день творился какой-то ад»: на поверхности Солнца обнаружили около 100 новых пятен

07:40

Жительница Олонецкого района примет участие в масштабном конкурсе доярок в Суздале

07:20

В 2026 году МРОТ россиян может увеличиться на 20%

07:00

Петрозаводским школьникам расскажут о многообразии спортивных секций города

06:40

Названы самые продаваемые в 2025 году российские автомобили

00:10
Ушел из жизни композитор Родион Щедрин
Сегодня 09:25 Утраты
В ночь на 29 августа скончался прославленный композитор и пианист, автор опер и балетов Родион Щедрин.

фото: © Большой театр

Советский и российский композитор Родион Щедрин скончался на 93-м году жизни. О его смерти сообщили в Большом театре.— Сегодня ночью на 93-м году ушёл из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин. Родион Щедрин — это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики. Это огромная трагедия и невосполнимая потеря для всего мира искусства, — говорится в сообщении. Щедрин — один из самых известных композиторов второй половины XX века. Композитор создал более 150 произведений, в том числе знаменитую «Кармен-сюиту», написанную специально для его жены — балерины Майи Плисецкой. Среди его работ также балеты «Анна Каренина», «Чайка», «Конек-Горбунок» и оперы «Левша», «Очарованный странник».

Композитор родился 16 декабря 1932 года в Москве в семье музыкантов. Его первым учителем музыки стал отец, обладавший абсолютным слухом и феноменальной памятью. В 1941 году Щедрин поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории, но обучение прервала война. Семью эвакуировали в Куйбышев.

После войны Щедрин с отличием окончил Московскую консерваторию по двум специальностям — композиции и фортепиано. В 1965–1969 годах преподавал композицию в консерватории, а с 1973 по 1990 год возглавлял Союз композиторов РСФСР.

Щедрин — народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и двух Государственных премий России, Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Всероссийский трайбл-фестиваль «LIITANSSI» прошел в Карелии
Красочный мотофестиваль прошел в Петрозаводске
Фестиваль боевых искусств и спортивных единоборств прошел в Петрозаводске
Масштабный праздник спорта «Ночь физкультурника» прошел в Петрозаводске
