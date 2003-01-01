Ушёл из жизни легендарный британский музыкант Крис Ри 

Российская публика не раз имела возможность увидеть Ри на сцене: он выступал в Государственном Кремлёвском дворце (2006), на арене «Лужники» (2008) и в «Крокус Сити Холле» (2017).

На протяжении последних двух десятилетий Крис Ри боролся с тяжёлыми заболеваниями. В начале 2000-х ему диагностировали рак поджелудочной железы, позже у него развился диабет, а в 2016 году музыкант перенёс инсульт. Несмотря на проблемы со здоровьем, он продолжал выступать и записывать музыку.

Крис Ри достиг пика популярности в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Его музыка — смесь софт-рока, блюза и джазовых мотивов — завоевала сердца слушателей всего мира. Среди других известных композиций артиста — Fool (If You Think It's Over), Looking for the Summer, On the Beach, Auberge и The Blue Cafe.

Крис Ри навсегда останется в музыкальной истории как автор одних из самых узнаваемых композиций конца XX века. Его хит The Road to Hell стал саундтреком целого поколения, а рождественская песня Driving Home for Christmas, впервые выпущенная в 1988 году, ежегодно с 2007 года возвращается в британские чарты, становясь неотъемлемой частью праздничного саундтрека миллионов семей по всему миру.

В возрасте 74 лет скончался знаменитый британский певец, автор песен и гитарист Крис Ри. Как сообщили представители семьи, музыкант умер сегодня утром в больнице в окружении близких после непродолжительной болезни.

Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на перекрёстке в Петрозаводске

В полиции рассказали о самочувствии женщины и младенца, попавших под колёса авто на Голиковке

Кадышева, Баста и Лолита: кого из исполнителей жители Карелии хотят видеть на корпоративах

Доски упали с крыши авто и разлетелись по дороге в центре Сортавалы

Мошенники под видом полицейских и банкиров выманили у пенсионерки из Петрозаводска 1,2 миллиона рублей

Стало известно, когда тротуары в Петрозаводске начнут посыпать крошкой, а не солью

Спрос на доставку еды в Карелии вырос на треть за год

В России рассказали о новых «плавающих» размерах выплат семьям с детьми в 2026 году

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии водителя фургона, разорванного в столкновении с КамАЗом

Ученик петрозаводской школы пришел на урок с ножом и свастикой на руках

Стоимость техосмотра для легковых автомобилей в России вырастет в среднем на 10 процентов с 2026 года

Власти Петрозаводска прокомментировали инцидент с подростком с ножом в одной из школ города

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.