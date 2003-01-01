Ушёл из жизни легендарный британский музыкант Крис Ри 

В возрасте 74 лет скончался знаменитый британский певец, автор песен и гитарист Крис Ри. Как сообщили представители семьи, музыкант умер сегодня утром в больнице в окружении близких после непродолжительной болезни.
Крис Ри навсегда останется в музыкальной истории как автор одних из самых узнаваемых композиций конца XX века. Его хит The Road to Hell стал саундтреком целого поколения, а рождественская песня Driving Home for Christmas, впервые выпущенная в 1988 году, ежегодно с 2007 года возвращается в британские чарты, становясь неотъемлемой частью праздничного саундтрека миллионов семей по всему миру.
Крис Ри достиг пика популярности в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Его музыка — смесь софт-рока, блюза и джазовых мотивов — завоевала сердца слушателей всего мира. Среди других известных композиций артиста — Fool (If You Think It's Over), Looking for the Summer, On the Beach, Auberge и The Blue Cafe.
На протяжении последних двух десятилетий Крис Ри боролся с тяжёлыми заболеваниями. В начале 2000-х ему диагностировали рак поджелудочной железы, позже у него развился диабет, а в 2016 году музыкант перенёс инсульт. Несмотря на проблемы со здоровьем, он продолжал выступать и записывать музыку.
Российская публика не раз имела возможность увидеть Ри на сцене: он выступал в Государственном Кремлёвском дворце (2006), на арене «Лужники» (2008) и в «Крокус Сити Холле» (2017).