Ушёл из жизни лидер карельского поискового движения «ЛизаАлерт»

Лидер карельского поискового-спасательного движения «ЛизаАлерт» Андрей Ротов ушёл из жизни после продолжительной болезни, сообщили в группе организации.

— Его вклад в развитие отряда неоценим. Руководитель, наставник, друг, надёжное плечо для добровольцев и тех, кто оказывался в беде. Его энергия, вера в людей и готовность помогать всегда были для нас примером. Мы будем помнить его силу, доброту и ту частичку сердца, которую он оставил каждому из нас, — написали там.

Напомним, работа движения «ЛизаАлерт» в республике началась в 2021 году.