Ушёл из жизни модельер Джорджо Армани

Известный итальянский дизайнер скончался в возрасте 91 года.

Умер известный итальянский дизайнер Джорджо Армани, сообщает газета «La Republicca». Модельер скончался на 92 году жизни в кругу близких людей.

— Он работал до последнего, целиком посвящая себя своему делу, — говорится в публикации издания.

Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в городе Пьяченца на севере Италии. В 1974 году он представил свою первую коллекцию, состоявшую из классических мужских костюмов. Годом позже дизайнер открыл в Милане Дом Giorgio Armani. Тогда же была создана первая женская коллекция, особое место в которой занял блейзер с подчеркнутой линией талии. Выпустив новый фасон пиджака, Армани попал на обложку американского журнала «Time» — до него такой чести был удостоен лишь французский модельер Кристиан Диор.

Открытие первого бутика модного дома Армани в России состоялось в 2001 году, однако в 2022 году компания приостановился деятельность в стране.

Изделия, созданные Джорджо Армани, всегда отличались изысканностью и простотой кроя. Многие из них полюбились звёздам мирового кино. Костюмы дизайнера носили Ричард Гир в фильме «Красотка» (1990), Дэниел Крейг в «Казино Рояль» (2006), Леонардо Ди Каприо в «Волке с Уолл-стрит» (2013).

В июле 2025 года журнал «Forbes» оценил состояние модельера в $11,6 млрд.