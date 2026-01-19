Ушел из жизни модельер Валентино Гаравани

Основатель модного дома Valentino скончался в возрасте 93 лет.

Итальянский дизайнер и основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани умер в возрасте 93 лет, пишет ТАСС со ссылкой на газету La Republicca.

Модельер ушел из жизни в своей римской резиденции в окружении близких людей. Церемония прощания с ним будет проходить 21 и 22 января в бутике и культурном центре Valentino на площади Пьяцца-ди-Спанья в столице Италии. Похороны состоятся в пятницу, 23 января, в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири на площади Республики.

Напомним, Валентино Гаравани родился 11 мая 1932 года в городе Вогера на севере Италии в семье электрика. После окончания школы поступил в Академию искусств в Милане, а затем проходил обучение в Школе при Синдикате высокой моды в Париже. Свою карьеру будущий стилист пытался начать в парижских модных домах Jacques Fath и Balenciaga, но получил отказ и вернулся на Родину.

В 1960 году вместе с Джанкарло Джамметти основал собственный дом мод в Риме. За годы своего существования Valentino стал одним из самых узнаваемых брендов, сделав своей визитной карточкой элементы одежды красного цвета. Гаравани подбирал образы для мировых знаменитостей, в том числе членов королевских семей и первых леди разных стран. Созданные им платья стали экспонатами различных музеев, а труд оценён многочисленными наградами.

Ранее стало известно, что в США в возрасте 76 лет умер режиссёр, сценарист и художник Роджер Аллерс, работавший над созданием мультфильма «Король Лев».