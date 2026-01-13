Ушёл из жизни Олег Евдокимов — живая легенда и душа Онежской регаты

С глубокой скорбью парусное сообщество Карелии сообщает о кончине Олега Евдокимова — человека, чья жизнь была неразрывно связана с Онежской регатой и парусным спортом.
Олег Евдокимов был уникальным человеком, прошедшим со знаменитой регатой весь её путь. Он был свидетелем её зарождения и отметил её 50-летний юбилей. В 1972 году юношей он боролся за победу в гонках на яхте «Луч», а спустя десятилетия, в юбилейной гонке, управляя парусной красавицей «Гебой», вновь почувствовал азарт соревнования, пройдя несколько этапов в качестве участника.
Для всех, кто его знал, он останется преданным энтузиастом, всегда готовым помочь и безгранично влюблённым в парус. Внешне сдержанный и немногословный, он преображался, и по-мальчишечьи загорались его глаза при одной мысли о море и ветре.
Сноукайтер из Карелии Дмитрий Никуличев откликнулся в соцсетях:
— Большая утрата в наших рядах карельских яхтсменов! В голове не укладывается…
Прощание с Олегом Евдокимовым состоится в пятницу, 16 января, с 11:00 до 12:00 в городском траурном зале № 2 по адресу: ул. Вольная.
Ранее Национальный архив Республики Карелия рассказал о кончине Ольги Александровны Чистяковой, ведущего архивиста отдела государственного учета и реставрации документов.