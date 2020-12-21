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Ушел из жизни почетный гражданин Петрозаводска Иван Михайлович Варухин

Новости. Общество
15:24, 22 Декабря 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В понедельник, 21 декабря, в Санкт-Петербурге на 92-ом году жизни скончался ветеран Онежского тракторного завода Иван Михайлович Варухин, сообщили в администрации Петрозаводска.

Иван Михайлович Варухин был кузнецом Онежского тракторного завода, мастером художественной ковки, являлся кавалером ордена Ленина.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие производства в городе решением Исполкома Петрозаводского городского Совета в 1979 году удостоен звания почетного гражданина Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска выражает соболезнования родным и близким Ивана Михайловича Варухина.

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