Ушел из жизни почетный гражданин Петрозаводска Иван Михайлович Варухин

В понедельник, 21 декабря, в Санкт-Петербурге на 92-ом году жизни скончался ветеран Онежского тракторного завода Иван Михайлович Варухин, сообщили в администрации Петрозаводска.

Иван Михайлович Варухин был кузнецом Онежского тракторного завода, мастером художественной ковки, являлся кавалером ордена Ленина.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие производства в городе решением Исполкома Петрозаводского городского Совета в 1979 году удостоен звания почетного гражданина Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска выражает соболезнования родным и близким Ивана Михайловича Варухина.