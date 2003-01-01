Ушёл из жизни режиссёр фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Геральд Бежанов

Известный кинематографист скончался в возрасте 85 лет.
Умер режиссёр, продюсер, сценарист, Заслуженный деятель искусств Геральд Бежанов, сообщили в телеграм-канале Союза кинематографистов России. Постановщик скончался на 86-м году жизни.
— Приносим соболезнования родным и близким Геральда Суреновича, — написали там.
Напомним, Геральд Бежанов родился 15 марта 1940 года в Тбилиси.
В качестве режиссёра-постановщика дебютировал драмой «Жёлтый тондыр» (1974) на киностудии «Арменфильм». В 1975 году началась его карьера на киностудии «Мосфильм».
Геральд Бежанов традиционно выступал автором и соавтором сценариев к своим картинам. В 1988 году организовал и возглавил творческое объединение развлекательного фильма (ОРФ).
Широкая известность к режиссёру пришла в 1985 году после выхода на экраны комедии «Самая обаятельная и привлекательная».
Среди его известных работ — «Срочный вызов» (1978), «Витя Глушаков — друг апачей» (1983), «Где находится нофелет?» (1987), «Вход через окно» (2002), «Крик в ночи» (2007) и «Адель» (2008).
Ранее в России умер известный кинорежиссёр, продюсер и телеведущий Тигран Кеосаян.