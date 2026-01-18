Ушёл из жизни режиссёр мультфильма «Королев Лев» Роджер Аллерс

Кинематографист скончался в возрасте 76 лет.

Американский режиссёр, сценарист и художник Роджер Аллерс, работавший над созданием мультфильма «Король Лев», умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил его друг, кинопродюсер Дэйв Боссерт в своём аккаунте в FaceBook (запрещён в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

— Я глубоко опечален новостью о том, что наш друг Роджер Аллерс ушёл в мир иной, — написал он.

По словам Боссерта, Аллерс был невероятно талантливым художником и режиссёром, ставшим «столпом возрождения студии Disney». Причину смерти кинематографиста он не назвал.

Напомним, Роджер Аллерс родился 29 июня 1949 года в штате Нью-Йорк. Помимо «Короля Льва», он выступил режиссёром мультфильма «Сезон охоты» (2006), а также принимал участие в написании сценариев для анимационных фильмов «Русалочка» (1989), «Аладдин» (1992) и «Братец медвежонок» (2003).

