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Ушел из жизни старейший фотограф Карелии

Новости. Общество
12:41, 28 Сентября 2023
фото: © Национальная библиотека Карелии / ВК

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Уникальный фотомастер обошёл с фотокамерой все заповедные уголки республики.

Ушёл из жизни Михаил Иванович Фёдоров, старейший фотомастер Карелии, сообщили в Национальной библиотеке.

Его всегда знали как приверженца пейзажной фотографии. Немало изданий, иллюстрированных его фотографиями, было  выпущено в свет местными издательствами «Карелия», «Скандинавия», «Verso».

В свободное от основной — инженерной работы время Михаил Иванович обошёл с фотокамерой все заповедные уголки Карелии.

Он был первопроходцем, который осваивал вычислительную технику в Петрозаводске в начале 60-х годов прошлого века. 

Кроме того, он стал автором фотолетописи истории изобразительного искусства Карелии эпохи 70-х и 80-х годов ХХ века. Несколько десятилетий Михаил Фёдоров по просьбе Фолке Ниеминена, бывшего председателя Союза художников Карелии, фотографировал наших художников, их работы, мастерские, а также сюжеты с вернисажей, музейных выставок, пленэров.

Это было время формирования коллекции работ карельских художников в Музее изобразительного искусства — коллекции весьма достойной и уникальной. В те годы, по словам фотомастера, «Петрозаводск был тихим, чистым и милым городом, где вся интеллигенция состояла из выпускников Ленинградских ВУЗов. Все знали друг друга и общались между собой… Общение с художниками, их советы, добрая критика помогали мне сформировать своё мировоззрение в фотографии».

Прощание с Михаилом Ивановичем Федоровым состоится в субботу, 30 сентября, с 11 до 12 часов в траурном зале на улице  Вольной, 4.

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