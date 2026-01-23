Ушел из жизни старейший яхтсмен Карелии Эдуард Кузнецов

Карелия прощается с известным спортсменом.

На 90-м году жизни скончался старейший яхтсмен Карелии, ветеран парусного спорта Эдуард Евгеньевич Кузнецов. Об этом сообщила Карельская Республиканская Федерация парусного спорта.

— Он ушел, как и жил, — оставаясь в строю, полным планов и оптимизма. Его наследие — это традиции карельского парусного спорта, десятки учеников и светлая память о Человеке, для которого Онежское озеро, ветер и паруса были смыслом, любовью и дорогой длиною в жизнь. Семь футов под килем и счастливого плавания в вечность, Эдуард Евгеньевич. Ваш парус всегда будет в наших сердцах, — говорится в сообщении.

Жизнь Евгения Кузнецова была неразрывно связана с водным спортом. Он пришел в Морской клуб в 1952 году, пробовал себя в гребле и каноэ, но настоящей страстью стал парус. С 1962 года он совмещал участие в соревнованиях с судейской работой, а в 1973 году получил звание судьи республиканской категории. На протяжении 15 лет Эдуард Евгеньевич возглавлял Федерацию парусного спорта Республики Карелия.

Он сыграл ключевую роль в организации первых Всероссийских и Международных соревнований крейсерских яхт на Кубок Онежского озера в 1972 году — гонок, ставших традиционными. В истории этих соревнований он четыре раза участвовал как гонщик и девятнадцать раз входил в судейскую коллегию, четырежды — в качестве главного судьи.

Даже в преклонном возрасте он оставался активным. В сентябре 2016 года, в возрасте 79 лет, он вышел на старт гонки на Онежском озере с юными спортсменами и занял почетное третье место.

Его жизненная философия была проста: неважно, на самодельной лодке или современной яхте ты вышел — главное, что «человека увлек водный простор: паруса, мотор, весла — и это хорошо». Для членов Петрозаводского клуба любителей водного туризма он был мудрым наставником и опорой.

Эдуард Евгеньевич был счастливым семьянином, оставив после себя трех сыновей, девять внуков и двенадцать правнуков.

Карельская Республиканская Федерация парусного спорта выразила глубочайшие соболезнования родным и близким Эдуарда Евгеньевича.

