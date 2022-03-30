Ушел из жизни телеоператор из Карелии Евгений Прусаков

В последние годы Евгений Прусаков снимал документальные фильмы для ведущих российских каналов.

Союз журналистов Карелии сообщил о смерти известного телеоператора из Петрозаводска Евгения Прусакова. В республике многие помнят его по работе на Карельском телевидении. Однако в последние годы Евгений жил в Москве и занимался съемками для ведущих российских каналов.

«Евгений Прусаков — интеллектуал, знаток литературы и искусства, человек с хорошим вкусом, — отметили в Союзе журналистов Карелии. — Для Первого канала снимал документальные фильмы-портреты про Олега Табакова, Эльдара Рязанова, Любовь Орлову, Клару Лучко. Был оператором в фильмах для цикла „Спецрасследование“ и серии „Теория невероятности“. В списке его операторских работ есть и фильмы о Карелии: „Беломорканал“, „Карельская горница“, „Петрозаводск“: 300 лет истории».

Евгений Прусаков скончался на 50 году жизни после тяжелой болезни.