Ушел из жизни ведущий специалист деревообрабатывающей отрасли Карелии Борис Цеханович

Борис Соломонович Цеханович скончался на 91-ом году жизни.

В минувший вторник, 9 ноября, в Петрозаводске в возрасте 90 лет ушел из жизни Борис Соломонович Цеханович.

Борис Соломонович родом из Смоленской области. Учился в Москве. Окончил Московский Лесотехнический институт. После окончания Лесотехнического института в 1955 году приехал в Беломорск, где был большой лесопильный завод. Работал сначала мастером, потом начальником лесопильного цеха. В 1959 году Бориса Цехановича перевели на работу в Медвежьегорск на лесозавод, где он начал карьеру с должности начальника и вырос до главного инженера.

С 1963-го до 1969 года Борис Цеханович работал директором Сегежского деревообрабатывающего комбината. Затем — до 1987 года — главным инженером в объединении «Кареллесоэкспорт», а с 1987-го — заместителем начальника объединения «Кареллеспром».

Всю жизнь Борис Соломонович Цеханович проработал в сфере деревообработки. В 1997 году вышел на пенсию.

В 1985 году Борису Соломоновичу за заслуги в области целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности было присвоено звание Заслуженного работника Карельской АССР. Также вручена Почетная грамота как заслуженному работнику целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности Карельской АССР.

Среди наград ведущего специалиста деревообрабатывающей отрасли Карелии Бориса Цехановича: орден «Знак почета», медаль «За доблестный труд», серебряная медаль за успехи в народном хозяйстве СССР.

Прощание с Борисом Соломоновичем Цехановичем пройдет 13 ноября с 12.00 до 13.00 в траурном зале №1 на улице Вольной, 4.