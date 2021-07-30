Ушел из жизни ветеран карельской журналистики Виктор Макаров

Виктор Григорьевич Макаров последние месяцы боролся с болезнью, которая оказалась сильнее.

Ушел из жизни наш коллега, ветеран карельской журналистики Виктор Григорьевич Макаров. Болезнь, с которой он боролся последние месяцы, оказалась сильнее.

Виктор Григорьевич работал в разных изданиях — в газетах «Северный Курьер», «Карелия», «Oma Mua». Много ездил по Карелии. Всегда был неравнодушен к чужой боли. Его труд не был отмечен высокими наградами, но на таких «рабочих лошадках», говорят его коллеги, и держится любая редакция.

Союз журналистов Карелии соболезнует семье и близким Виктора Григорьевича.

Прощание с Виктором Макаровым состоится в среду, 4 августа, в 12.30 на улице Вольной, 4.