Ушел из жизни высококлассный врач главной больницы Карелии

Скончался анестезиолог-реаниматолог Республиканской больницы Михаил Егоров.

Умер Михаил Валерьевич Егоров – хороший человек, высококлассный врач анестезиолог-реаниматолог, умелый наставник, надежный друг. Так о докторе пишут в паблике Республиканской больницы.

«Коллегам он запомниться как педантичный, последовательный, ответственный работник, который не боялся разбираться в самых тяжелых случаях, брался и выхаживал, на первый взгляд, самых тяжелых пациентов. Благодаря его настойчивости, требовательности к себе и окружающим сотни пациентов остались в живых. Всегда готовый прийти на помощь, поддержать и физически и морально. Многие из молодых коллег брали его себе как ориентир, к которому следует стремиться в профессиональном плане. Он всегда был душой коллектива, большинство неформальных мероприятий проводились благодаря его активному участию и организации. Прекрасное чувство юмора и умение иронизировать над собой были отличительной чертой Михаила Валерьевича», - говорится в некрологе.

Смерть врача стала огромной утратой для каждого, кто работал и общался с Михаилом Егоровым.

«Мы все скорбим и передаем соболезнования близким Михаила Валерьевича. Михаил Валерьевич Егоров навсегда останется в наших сердцах и истории больницы!» - отметили в клинике.

Прощание с врачом состоится в среду, 30 ноября, с 11.00 до 12.00 по адресу ул. Вольная, 4 в Петрозаводске.