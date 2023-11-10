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Ушел из жизни заслуженный работник культуры Карелии Виктор Ершов

Новости. Общество
15:09, 12 Ноября 2023
фото: Александр Викторович Ершов / "Столица на Онего"

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Преподаватель, ученый, коллекционер, создатель краеведческого музея, Виктор Ершов скончался 10 ноября 2023 года.

В пятницу, 10 ноября, ушел из жизни Виктор Петрович Ершов — известный преподаватель, кандидат педагогических наук, доцент, краевед, коллекционер, основатель Медвежьегорского краеведческого музея.

Виктор Петрович Ершов приехал в Карелию в 1960 году после окончания казанского университета и устроился учителем географии в медвежьегорской школе-интернате № 4. Тогда же он организовал школьный краеведческий музей, который впоследствии стал краеведческим музеем Медвежьегорского района.

В 1974 году Виктор Петрович стал преподавателем кафедры педагогики Петрозаводского государственного университета. С 1981 по 2014 годы преподавал научный атеизм, религиоведение на кафедре философии Карельского государственного педагогического института. В 1991 году основал в институте музей истории религии и атеизма Карелии.

Помимо преподавательской деятельности, Виктор Ершов опубликовал книги: «На тропах родного края: из опыта атеистической работы с учащимися» (1979), «Родники познания: из опыта использования краеведения в системе атеистического воспитания» (1981), «Сказка — ложь, да в ней намек…» (1988), «Старообрядческая икона-примитив XVIII в. «Архангел Михаил-воевода» (2008), «Мои краснушки: крестьянские иконы XVI–XX вв.: каталог частной коллекции В. П. Ершова» (2010), «Что у вас, ребята, в рюкзаках…» (2014).

Виктор Петрович собирал также коллекцию рукописных и старопечатных книг. Сейчас она находится в научной библиотеке ПетрГУ, материалы музея истории религии и атеизма Карелии — в музее ПетрГУ.

В 2014–2021 годах Виктор Ершов передал документы и материалы своего личного архива на государственное хранение в Национальный архив Республики Карелия. Это материалы к биографии В. П. Ершова, его служебной, общественной деятельности, материалы, собранные им для работы и по интересующим его темам, переписка, фотографии.

Виктор Петрович Ершов был отмечен многочисленными наградами и почетными званиями, но, пожалуй, лучшей наградой для него являются любовь и уважение сотен учеников и коллег.

О месте и времени прощания с Виктором Ершовым будет сообщено дополнительно.

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