Ушел из жизни заслуженный работник ЖКХ Карелии

Владимир Павлович Ефремов, создатель первого автопарка Петрозаводска и многолетний руководитель комбината городского благоустройства, скончался на 99-м году жизни.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, 11 марта на 99 году жизни скончался Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Карелия Владимир Павлович Ефремов.

В 17 лет он ушел воевать на фронт, после Великой Отечественной войны восстанавливал разрушенный Петрозаводск. Создал и возглавлял в городе первый автопарк и таксопарк — в 1948 году Владимир Ефремов был начальником автотранспортной конторы, а в 1950 году — начальником таксомоторного парка.

С 1958 года был заведующим коммунального отдела исполкома Петрозаводского городского совета депутатов трудящихся. В 1967 году он возглавил республиканское ремонтно — строительное управление благоустройства и дорожных работ. При его участии был открыт Мемориальный комплекс «Вечный огонь славы» с братской могилой и могилой Неизвестного солдата.

С 1970-го и до выхода пенсию в 1989 году Владимир Павлович был директором комбината благоустройства в Петрозаводске. Также в это время он был депутатом Петрозаводского городского совета в течении четырёх созывов. При его руководстве город Петрозаводск победил во Всесоюзном конкурсе и стал самым зелёным городом России. Все основные парки карельской столицы были заложены в годы его руководства. Тюльпаны и розы, выращиваемые комбинатом, продавались по всей стране.

Прощание с Владимиром Павловичем Ефремовым состоится 16 марта с 12.00 до 13.00 по адресу: улица Вольная, 4 (2 зал).