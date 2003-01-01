Ушел из жизни звезда фильма о солдате Чонкине Геннадий Назаров

26 октября на 59-м году жизни умер актер и педагог Геннадий Назаров. О его смерти сообщает «Мастерская Петра Фоменко».

Его звезда взошла в 1990-е годы. В 1994 году Назаров дебютировал в кино с главной роли — сыграл Ивана Чонкина в фильме «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» (режиссёр Иржи Менцель). Всероссийскую известность Назарову принесла роль Коли Рябкина в драме Петра Тодоровского «Какая чудная игра» (1995). Всего актёр сыграл в более чем 30 фильмах и сериалах, в их числе также «Воровка», «Курочка ряба», «Орёл и решка», «Из ада в ад», «Барханов и его телохранитель», «Короли российского сыска», «Дети понедельника», «Полицейские и воры», «Каменская», «Сыщики», «Дальнобойщики», «Марш Турецкого», «Внук космонавта» и другие.

Театралы помнят его роли в спектаклях Сергея Женовача в Театре на Малой Бронной — Рудой Панько в искромётной «Ночи перед Рождеством», Славка в «Пяти вечерах»…

— А для многих и многих молодых, тех кто не так давно закончил ГИТИС, или до сих пор учится — он, прежде всего, педагог, — говорится в сообщении театра. — Почти двадцать лет Геннадий Назаров был педагогом мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова в ГИТИСе. Четыре года назад вместе с женой Натальей Назаровой они набрали свою актёрскую мастерскую. Многие из тех, кто сегодня выходит на сцену «Мастерской Фоменко» — их ученики. Которые сегодня осиротели во второй раз. Добавим, что 2 апреля 2025 года в возрасте 55 лет умерла его жена, актриса, кинорежиссер, педагог, художник, певица Наталья Назарова.

25 октября умер заслуженный артист России Алексей Золотницкий.