«Горыныч»: фильм-сказка с жанровой пестротой и первоклассным актёрским составом
24 октября, 16:30 Статьи
Удобство и безопасность: Умные шлагбаумы пришли на помощь жителям Петрозаводска
23 октября, 14:30 Статьи
Лариса Подсадник: «Единая Россия» и в Карелии – преимущественно женская партия»
22 октября, 08:10 Статьи
Ушел из жизни звезда фильма о солдате Чонкине Геннадий Назаров

19:46

Рейды по выявлению пьяных водителей пройдут в Петрозаводске в понедельник

19:27

В Петрозаводске ищут молодого человека, который подозревается в краже продуктов

18:53

Днем до +9: прогноз погоды в Карелии на 27 октября

17:05

Житель города Сортавала погиб в ходе СВО

16:23

Китайский кроссовер протаранил легковушку на Кукковке в Петрозаводске

15:31

Жители карельского острова Риеккалансаари своими силами собирают деньги на ремонт дороги

14:32

«Толковый был сотрудник»: экс-чиновник из Карелии Дмитрий Родионов покинул правительство Вологодской области

13:27

В карельском поселке утром горел автомобиль Volvo

13:00

В Карелии в 2025 году резко выросло число пьяных аварий

12:44

Житель Карелии самостоятельно снес собственные незаконные постройки у берега озера

11:11

Невролог позже, гинеколог раньше: в России изменили график медосмотров для детей

10:26

Предприятие в Карелии вывозило древесину с района, где объявлен карантин по усачам

09:00

Участники субботника построили мост на трассе «Фонтаны»

08:30

Карельские медвежата не хотят уезжать из Тверского центра спасения

08:00

Росстат нарисовал портрет среднестатистического россиянина

00:10

Около 40 человек задержаны в Москве после массовой драки

20:30

Умер заслуженный артист России Алексей Золотницкий

19:30

На Лососинском шоссе установят 75 новых светильников

18:30

Мокрый снег обещают на севере Карелии

17:00

Пожар произошел в аварийном доме в Суоярви

16:45

Участникам спортивного фестиваля на Кургане пришлось парковаться на газонах

16:16

Жители квартала «Резервный» в Петрозаводске обратились к президенту

15:15

Более трехсот спортсменов вышли на старт Республиканского фестиваля по бегу и скандинавской ходьбе «KultaKarjala»

14:20

Правительство России поддержит студенческие семьи с детьми новой выплатой

13:30

54-летний рыбак утонул, выпав из лодки в Карелии

12:50

Свидетелей смертельной аварии ищут в Карелии

12:15

Мошенники украли у петрозаводчанки накопления нестандартным способом

11:30

Девочке, упавшей в канализационный колодец в Карелии, выплатят компенсацию

11:06

Спасатели тушили пожар на насосной станции в Карелии

10:30

В Сочи вводят локальный режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

10:00

Более 200 тысяч жителей Карелии привились от гриппа

09:30

Водитель мусоровоза и грузчик вывели из горящего дома людей в Карелии

09:00

Проверки ждут водителей Петрозаводска

08:30

Житель Карелии должен будет снести самовольную постройку возле Онежского озера

08:00

«Карелия-Динамо» дважды одержала победу на домашнем льду

07:30

В Минздраве России призвали повысить штрафы для студентов-целевиков

00:10
Ушел из жизни звезда фильма о солдате Чонкине Геннадий Назаров
Сегодня 19:46 Утраты
26 октября на 59-м году жизни умер актер и педагог Геннадий Назаров. О его смерти сообщает «Мастерская Петра Фоменко».

фото: © Мастерская Петра Фоменко

Его звезда взошла в 1990-е годы. В 1994 году Назаров дебютировал в кино с главной роли — сыграл Ивана Чонкина в фильме «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» (режиссёр Иржи Менцель). Всероссийскую известность Назарову принесла роль Коли Рябкина в драме Петра Тодоровского «Какая чудная игра» (1995). Всего актёр сыграл в более чем 30 фильмах и сериалах, в их числе также «Воровка», «Курочка ряба», «Орёл и решка», «Из ада в ад», «Барханов и его телохранитель», «Короли российского сыска», «Дети понедельника», «Полицейские и воры», «Каменская», «Сыщики», «Дальнобойщики», «Марш Турецкого», «Внук космонавта» и другие.

Театралы помнят его роли в спектаклях Сергея Женовача в Театре на Малой Бронной — Рудой Панько в искромётной «Ночи перед Рождеством», Славка в «Пяти вечерах»…

— А для многих и многих молодых, тех кто не так давно закончил ГИТИС, или до сих пор учится — он, прежде всего, педагог, — говорится в сообщении театра. — Почти двадцать лет Геннадий Назаров был педагогом мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова в ГИТИСе. Четыре года назад вместе с женой Натальей Назаровой они набрали свою актёрскую мастерскую. Многие из тех, кто сегодня выходит на сцену «Мастерской Фоменко» — их ученики. Которые сегодня осиротели во второй раз.Добавим, что 2 апреля 2025 года в возрасте 55 лет умерла его жена, актриса, кинорежиссер, педагог, художник, певица Наталья Назарова.

 25 октября умер заслуженный артист России Алексей Золотницкий. 

