"Ушел на рыбалку": в Карелии мужчина оставил записку членам избирательной комиссии

В Карелии мужчина оставил записку членам избирательной комиссии, которые приехали к нему, чтобы он смог досрочно проголосовать на выборах Президента РФ.

Об этом "Столице на Онего" рассказал глава региональной ЦИК Алексей Бахилин.

Напомним, с 3 по 15 марта в Карелии проводится досрочное голосование на выборах Президента России. В нем принимают участие избиратели, находящиеся в труднодоступных населенных пунктах. Всего проголосовать досрочно могут порядка 600 человек.

"Да, это небольшая группа избирателей, которые проживают в труднодоступных и отдаленных местностях (только они имеют право на досрочное голосование), но мы каждому должны обеспечить возможность проголосовать", - отметил в интервью "Столице на Онего" Алесей Бахилин.

Он привел пример:

"В одном из таких населенных пунктах живет один-единственный избиратель. Члены комиссии к нему приехали, а на двери объявление: "Ушел на рыбалку, вернусь к трем часам, знаю, что вы приедете, голосовать буду". Комиссия его подождала, и человек смог проголосовать".

По словам председателя комиссии, этот случай доказывает, что для ЦИК "даже один голос важен".

Интервью с Алексеем Бахилиным можно почитать вот здесь.