Ушел в магазин и погиб: в Карелии завершили поиски пропавшего мужчины

О гибели мужчины сообщили поисковики.

В субботу, 21 декабря, карельским добровольцам поступила заявка на поиск мужчины, сообщили в паблике Питкяранта. ДПСО «Длинный Берег».

Как рассказали в источнике, вчера утром он ушел в магазин и не вернулся. Первым делом обзвонили больницы.

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — написали в сообществе.