Ушел в магазин и погиб: в Карелии завершили поиски пропавшего мужчины

О гибели мужчины сообщили поисковики.
В субботу, 21 декабря, карельским добровольцам поступила заявка на поиск мужчины, сообщили в паблике Питкяранта. ДПСО «Длинный Берег».
Как рассказали в источнике, вчера утром он ушел в магазин и не вернулся. Первым делом обзвонили больницы.
«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — написали в сообществе.
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