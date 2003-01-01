Ушла эпоха: фотограф подсмотрел процесс снова завода «Холод-Славмо» в Петрозаводске

Фотограф Игорь Подгорный побывал на месте сноса зданий «Славмо», где построят жилой комплекс.
На перекрестке улиц Вольная и Кирова в Петрозаводске продолжается снос зданий бывшего завода «Холод-Славмо», который после банкротства был продан на торгах.
Сейчас на месте будущего строительства идет расчистка территории. К началу календарной зимы самые ветхие корпуса будут полностью демонтированы. По планам инвестора зимой 2026 года начать строительство нового ЖК, который уже получил название «ЭСКИМО» как отсыл к более чем полувековой истории места.
А пока можно наблюдать, как уходит целая эпоха. Как видим, здание сносят прямо со стеллажами, что добавляет атмосферности. Фотограф Игорь Подгорный понаблюдал и делится с читателями «Столицы на Онего» своим настроением.
