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Ушла из жизни экс-депутат Законодательного собрания Карелии

Новости. Общество
10:29, 08 Августа 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Законодательное Собрание выражает соболезнования в связи с кончиной Клейковой Ларисы Михайловны.

Ушла из жизни депутат Законодательного собрания Республики Карелия II и III созывов Клейкова Лариса Михайловна, сообщили в карельском парламенте.

Лариса Клейкова была избрана в парламент в 1998 году. В Палате республики являлась заместителем председателя Комитета по государственному устройству, вопросам местного самоуправления и национальной политики. В 2002 году была повторно избрана депутатом, председателем Комитета по законности и правопорядку.

Законодательное собрание Карелии выражает глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Михайловны Клейковой.

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