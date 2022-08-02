Ушла из жизни экс-депутат Законодательного собрания Карелии

Законодательное Собрание выражает соболезнования в связи с кончиной Клейковой Ларисы Михайловны.

Ушла из жизни депутат Законодательного собрания Республики Карелия II и III созывов Клейкова Лариса Михайловна, сообщили в карельском парламенте.

Лариса Клейкова была избрана в парламент в 1998 году. В Палате республики являлась заместителем председателя Комитета по государственному устройству, вопросам местного самоуправления и национальной политики. В 2002 году была повторно избрана депутатом, председателем Комитета по законности и правопорядку.

Законодательное собрание Карелии выражает глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Михайловны Клейковой.