Ушла из жизни экс-директор музея «Кижи»

Умерла Эльвира Валентиновна Аверьянова, возглавлявшая музей на протяжении 14 лет.

Музей «Кижи» скорбит: ушла из жизни Эльвира Валентиновна Аверьянова, возглавлявшая музей на протяжении 14 лет.



В сентябре коллеги поздравляли Эльвиру Валентиновну с 85-летним юбилеем, желали здоровья — последнее время она болела.

Сотрудники навсегда запомнили директора Аверьянову эффектной женщиной, бодрой, волевой и сердечной. Сама же она о себе в интервью говорила: «Мне очень пригодились такие качества, как ответственность и обязательность, — без них никуда».





Эльви Аверьянова — таким было ее настоящее имя — верила, что у каждого человека есть Судьба и что вся ее предыдущая жизнь и работа в Совмине Карелии консультантом по вопросам культуры и искусства профессионально подготовили к работе в музее и привели на остров Кижи.





В те годы, когда Эльвира Валентиновна возглавляла музей, была создана служба реставрации Преображенской церкви — объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, был утверждён проект реставрации памятника методом лифтинга и завершилась работа по строительству реставрационно-производственного комплекса на острове Кижи.



Профессиональное сообщество высоко оценило вклад Эльвиры Аверьяновой в музейное дело, избрав её членом Международного совета музеев и Президиума Союза музеев России, членом Российского национального Комитета Всемирного наследия.



«Вечная память!» — написали в сети.