Ушла из жизни известный лесовод в Карелии

Не стало заслуженного работника лесного хозяйства РФ Тамары Кабановой.

В минувший вторник, 19 апреля, умерла Тамара Кабанова, которая проработала в лесном хозяйстве более 32 лет, сообщили в Минприроды Карелии.

После окончания Ленинградской лесотехнической академии Тамара Николаевна прошла путь от помощника лесничего до главного лесничего Олонецкого лесхоза и Олонецкого комплексного леспромхоза.

Своей добротой и внимательностью Тамара Кабанова привлекала людей к себе, умело находила общий язык и с молодежью, и с людьми постарше. Она часто выступала перед подрастающим поколением с воспоминаниями о военном и послевоенном времени.

Награждена ордером «Знак Почета», медалями ВДНХ и «За выслугу лет», юбилейной медалью «За добросовестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», значком «За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР». В 2004 году получила звание «Почетный гражданин Олонца».

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии и коллектив Олонецкого лесничества выражают самые искренние соболезнования родным и близким.