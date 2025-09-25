Ушла из жизни легендарная сотрудница музея «Кижи» Виола Гущина

Виола Гущина принадлежала к первому поколению сотрудников, стоявших у истоков создания музея на острове.

Музей-заповедник «Кижи» сообщил о смерти легендарной Виолы Гущиной. Она проработала в музее более 50 лет.

Виола Гущина участвовала в более чем 50 экспедициях, десятках научных конференций и подготовила свыше 30 научных работ. Ее публикации до сих пор сохраняют свою актуальность.

Она закладывала основы развития музейного дела по всем направлениям: научно-исследовательской работы, комплектования фондов, атрибутирования предметов и памятников архитектуры. Основная тема научных исследований Виолы Гущиной — Кижский архитектурный ансамбль и памятники деревянного зодчества культовой и гражданской архитектуры. Это многолетнее всестороннее исследование включает такие аспекты, как датировка памятников, летопись Кижского архитектурного ансамбля, иконописное убранство церквей Кижского погоста в историческом аспекте и многие другие.

Музей выразил глубокие соболезнования родным и близким Виолы Анатольевны.

— Она внесла большой вклад в формирование музейных фондов и изучение памятников архитектуры. Виола Анатольевна принадлежала к редкому типу людей, чье присутствие подобно источнику света. До последних дней она не утратила любви к жизни, к миру, к людям. Уход Виолы Анатольевны — невосполнимая утрата. Музей и остров «Кижи» навсегда в долгу перед ней. Ее жизнь — неотторжимая часть кижского наследия; ее память — неотъемлемая часть живой кижской истории, — говорится в сообщении музея.

Трогательный прощальный пост опубликовала дочь Виолы Гущиной Юлия.

— Мама. Самая красивая, самая любимая. Независимый исследователь Виола Гущина. Так она подписывала свои работы, и все версии, выдвинутые ими с папой, всегда подтверждались научным сообществом. Многие годы была лицом музея Кижи, ведь они с папой со дня создания музея стали его первыми сотрудниками. Во многом то, каким мы и весь мир теперь знает Остров — результат их огромной работы во всех сферах — от Кижских огородов до публикаций в мировых научных изданиях. Они создавали ижидж музея, нашей республики и страны. Да, мама — независимый человек, причем во всем. Это— редкое качество, присущее только сильным личностям. Кремень, железный характер, и в то же время добрая, внимательная и очень позитивная, светящаяся. Окончание своей жизни разыграла красиво, как по нотам (по первому образованию мама— музыкант) — просто неожиданно поставила заключительный аккорд. Самая, самая светлая тебе память, наша мама, наша любимая бабушка! — написала Юлия Гущина на своей странице «ВКнтакте».

Дату прощания сообщат позже.

