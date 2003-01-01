Ушла из жизни народная артистка России Нина Гуляева

Актриса скончалась на 95-м году жизни.
Умерла народная артистка России Нина Гуляева, сообщили в МХТ им. А. П. Чехова.
Актриса скончалась на 95-м году жизни. Причины смерти не называются.
— В театре Нина Ивановна сыграла порядка 60 ролей. Последними её спектаклями были «Белые ночи» в МХТ и «Дядя Ваня» в Театре наций (премьеры обоих состоялись в 2019 году). Она играла их, не уступая в фантазии и азарте молодым артистам, с которыми щедро делилась секретами мастерства, так же полученными когда-то от великих мхатовских стариков. Нина Ивановна была частью Художественного театра на протяжении большей половины его существования. Её уход — огромная потеря для нас, — написали в телеграм-канале учреждения.
Там также выразили соболезнования семье умершей.
Церемония прощания с артисткой пройдёт в МХТ им. А. П. Чехова на Камергерском переулке, 3. О дате и времени станет известно позже.
Напомним, Нина Гуляева родилась 18 апреля 1931 года в Москве. В 1954 году окончила Школу-студию им. В. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре им. М. Горького, тогда же стала актрисой МХАТа. Исполняла роли в постановках: «Кремлевские куранты» по пьесе Николая Погодина, «Зимняя сказка» по произведению Уильяма Шекспира, «Враги» и «Егор Булычов и другие» по пьесам Максима Горького, «Сталевары» по произведению Геннадия Бокарева, «Три сестры» и «Чайка» по пьесам Антона Чехова, «Сладкоголосая птица юности» по произведению Теннесси Уильямса, «Утиная охота» по пьесе Александра Вампилова.
За время своей творческой карьеры актриса снялась в фильмах «В степной тиши» (1959), «Твой современник» (1967), «Только три ночи» (1969).
Также Нина Гуляева принимала участие в озвучивании ряда мультипликационных фильмов. В их числе: «Краса ненаглядная» (1958), «Первая скрипка» (1958), «Чиполлино» (1961), «Русалочка» (1968). Кроме того, она озвучила роли актрисы Анастасии Вертинской в фильмах «Алые паруса» (1961) и «Человек-амфибия» (1961).
В 1978 году артистка была удостоена Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского, а в 2020 году стала лауреатом премии «Золотая маска» в почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».