Ушла из жизни народная артистка СССР Инна Чурикова

Одна из выдающихся отечественных актрис скончалась на 79-м году жизни.
Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова, пишет ТАСС со ссылкой на директора театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.
«Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице», — сказал собеседник агентства.
Актрисе было 79 лет.
Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в башкирском поселке Белебей во время эвакуации. Она играла на сцене «Ленкома» 45 лет. Актриса снялась во многих кинокартинах. Впервые на большом экране она появилась в фильме «Тучи над Борском». Одни из самых известных фильмов и сериалов с ее участием: «Морозко», «Курьер», «Ширли-мырли», «Страна Оз», «Иван Денисович», «В огне брода нет», «Тот самый Мюнхгаузен».
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