Ушла из жизни преподаватель художественной школы Петрозаводска Наталья Суэтова

О смерти педагога сообщает паблик Детской художественной школы карельской столицы.
Наталья Сергеевна Суэтова проработала преподавателем школы 30 лет, за время своей работы подготовила и выпустила множество ребят. Она была талантливым педагогом, умела находить подход к каждому ребенку, пользовалась заслуженным уважение коллег и безмерной любовью учеников.
— Администрация и педагоги школы выражают глубокие соболезнования родным и близким Натальи Сергеевны, — говорится в сообщении. О дате и времени прощания сообщим дополнительно.
Сегодня стало известно о смерти композитора и аранжировщика Юрия Чернавского.