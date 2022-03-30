Ушла из жизни профессионал дошкольного образования Людмила Николаевна Луговская

Профессиональные сообщества специалистов дошкольного образования, социальных педагогов, родные и близкие понесли невосполнимую утрату.

В воскресенье, 17 апреля, ушла из жизни Людмила Николаевна Луговская. Профессиональные сообщества специалистов дошкольного образования, социальных педагогов, родные и близкие понесли невосполнимую утрату.

С 1975 года Людмила Николаевна работала в дошкольных учреждениях №№ 22, 55, заведовала детским объединением №41, 43, 105.

С 2001 года Людмила Луговская стала организатором и руководителем социально-психологической службы Детской республиканской больницы. Благодаря её таланту, профессионализму и активности было создано межведомственное взаимодействие специалистов по профилактике жестокого обращения с детьми и по сопровождению семей в трудной жизненной ситуации.

Людмила Николаевна спешила жить, постоянно постигая новое: училась, путешествовала, была центром притяжения: искристая, энергичная, с блестящим чувством юмора. Ее будет всем не хватать. Светлая память.

Прощание с Людмилой Николаевной Луговской состоится 20 апреля с 9.00 до 10.00 в зале №1 на ул. Вольной, 4.