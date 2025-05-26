Ушла из жизни сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова

Сенатор соседнего региона скончалась на 52-м году жизни.

Сегодня, 4 июня 2025 года, скончалась сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова. Об этом сообщили ее родные в Telegram-канале.

– С глубокой печалью и болью в сердце сообщаем, что сегодня, 4 июня 2025 года, скончалась сенатор Российской Федерации Татьяна Анатольевна Сахарова. Она ушла из жизни на 52-м году после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Ее светлая память навсегда останется в наших сердцах, — говорится в сообщении.

По словам родных Татьяны Сахаровой, она долго боролась с тяжелой болезнью. О месте и времени прощания станет известно позже.

Татьяна Сахарова родилась в Донецке в 1973 году. Она окончила Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, работала в банковской сфере. С 2021 года представляла Мурманскую область в Совете Федерации и занимала пост заместителя главы комитета по аграрной политике.