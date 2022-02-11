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Ушла из жизни Светлана Карпина, почетный гражданин Петрозаводска

Новости. Общество
13:47, 14 Февраля 2022
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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Основатель и первый председатель организации «Северные колокола», Почетный гражданин города Петрозаводска Светлана Карпина скончалась на 90-м году жизни.

Светлана Павловна Карпина ушла из жизни 13 февраля. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Светлана Карпина родилась 24 ноября 1932 года. Много лет она руководила отделением Союза пенсионеров России «Северные колокола». Члены созданного в 1993 году союза «Северные колокола» принимали участие в мероприятиях, проводимых органами власти, благотворительных акциях, организовывали досуг для людей старшего поколения.

4 июня 2013 года решением Петрозаводского городского Совета Светлане Карпиной было присвоено звание «Почетный гражданин г. Петрозаводска».

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