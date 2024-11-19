«Будем помнить», — ушла из жизни ветеран педагогического труда Карелии

Горькое известие сообщил в сети клуб «Поиск» при музее школы № 1 в Кондопоге.
Во вторник, 19 ноября, ушла из жизни ветеран педагогического труда, учитель английского языка, выпускница кондопожской школы 1954 года Любовь Ивановна Даренская.
Любовь Ивановна родилась в 1936 году в станице Эриванская Краснодарского края. В годы Великой Отечественной войны станица оказалась на переднем крае обороны, там шли страшные бои. Как рассказывала женщина, чудом выжили, а воспоминания о тех нелегких годах сохранились на всю жизнь.
С конца 40-х годов семья жила в Кондопоге. Любовь Ивановна после окончания школы поступила в Карельский государственный педагогический институт на филологический факультет. После окончания института некоторое время работала на севере Карелии, затем вернулась в Кондопогу и стала работать в родной школе: сначала учителем русского языка, а затем — английского языка.
Любовь Ивановну уважали и коллеги, и ученик. Педагог проводила уроки на высшем уровне. Требовательная, принципиальная, Любовь Ивановна была примером для всех. Как учитель-методист, она часто принимала на практику студентов пединститута, это была отличная школа для будущих учителей.
За свой труд Любовь Ивановна была награждена знаком «Отличник просвещения». Выйдя на пенсию, Любовь Ивановна не теряла связи с родной школой: делилась воспоминаниями о военном детстве в преддверии 9 мая, интересовалась жизнью школы, радовалась успехам, с удовольствием встречалась с коллегами.
Красивая, подтянутая, доброжелательная — такой Любовь Ивановна останется в памяти тех, кто её знал. «Будем помнить», — написали в источнике.
Прощание с Любовью Ивановной Даренской пройдет в пятницу, 22 ноября, с 12.00 до 13.00 в траурном зале.
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