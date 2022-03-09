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Ушла из жизни заслуженный деятель искусств Республики Карелия, музыковед Эльвира Седова

Новости. Общество
14:21, 16 Марта 2022
фото: © ПГК ИМ. А. К. ГЛАЗУНОВА

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Известный музыковед, профессор Эльвира Ивановна Седова скончалась на 83 году жизни.

В Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова с сообщили о смерти профессора Эльвиры Ивановны Седовой, ушедшей 12 марта 2022 года на 83-м году жизни.

В консерватории напомнили, что Эльвира Ивановна после окончания Ленинградской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова всю свою профессиональную деятельность посвятила петрозаводской консерватории. В разные годы она преподавала «Дирижирование», «Хоровая литература», «История хоровой музыки», «Педагогическая практика», «Методика преподавания специальных дисциплин». С 1972 по 1974 год была заведующей кафедрой.

Кроме того, Эльвира Седова была автором научных публикаций и учебно-методических трудов. Выпускники Седовой стали руководителями хоровых коллективов в Петрозаводске, Сыктывкаре, Вологде, Тюмени, Санкт-Петербурге и многих других городах.

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