Ушла из жизни заслуженный работник здравоохранения Карелии и России Валентина Кузина

Старшая медсестра отделения анестезиологии-реанимации №1 Республиканской больницы им. В.А. Баранова Валентина Кузина ушла из жизни.

23 марта на 82-м году жизни ушла из жизни Валентина Яковлевна Кузина, старшая медицинская сестра отделения анестезиологии-реанимации № 1 Республиканской больницы имени В. А. Баранова, заслуженный работник здравоохранения Республики Карелия и Российской Федерации. Об этом сообщает республиканский Минздрав.

Валентина Кузина посвятила всю жизнь медицине. Сразу после окончания Петрозаводского медицинского училища с 1960 по 1964 годы она работала медицинской сестрой в Лоухском районном отделе здравоохранения. С 1964 года на протяжении 52-х лет — в Республиканской больнице им. В. А. Баранова в одном отделении анестезиологии и реанимации, из которых 44 года — в должности старшей медицинской сестры.

«Валентина Яковлевна была высококвалифицированной медицинской сестрой, доброжелательным, отзывчивым, добросовестным и внимательным человеком, пользующимся признанием и уважением пациентов и коллег. Вместе с врачами-анестезиологами стояла у истоков развития отделения интенсивной терапии, анестезии и реанимации, воспитала не одно поколение медицинских сестер-анестезистов, была старшим наставником для молодых специалистов. Её отличали высокая требовательность к себе, честность и скромность, преданность своему делу. За безупречный труд Валентина Яковлевна награждена нагрудным знаком „Отличнику здравоохранения“ и медалью „Ветеран труда“», — говорится в сообщении Минздрава Карелии.

Прощание с Валентиной Яковлевной Кузиной состоится сегодня с 13.00 до 14.00 часов в траурном зале № 1 на ул. Вольной, д. 4